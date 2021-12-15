Ульяновск, 15 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области зафиксированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие сведения приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 15 декабря, жертвами пандемии в регионе стали ещё 14 ковидных больных. Это на одного человека меньше, чем было сутками ранее. За последний месяц наибольшее число летальных исходов зарегистрировано 23 ноября, когда скончались 18 ковидных больных.

Всего в Ульяновской области от осложнений, вызванных после заражения новой коронавирусной инфекции, умерли 3578 человек. Уровень смертности составил 3,08%.

Напомним, ранее власти отмечали, что в регионе заболеваемость ковидом снижается, но при этом темпы «вакцинации существенно снизились». Губернатор Алексей Русских поручил расширить охват вакцинацией перед новогодними праздниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области новогодние утренники в детских садах отменять не будут, но они пройдут в группах при соблюдении противоэпидемических требований.