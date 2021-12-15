Стокгольм, 15 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Администрация муниципалитета Эльмхульт (лен Крунуберг) повысит подоходный налог на 90 эре с каждых заработанных 100 крон. Об этом 14 декабря написала газета Dagens samhälle, отметив, что это самое крупное повышение налогов в Швеции за всю историю.

Kakprosto.ru Налоги

Как ранее сообщал телеканал SVT, экономическое положение Эльмхульта находится в крайне удручающем состоянии. Поэтому большинство в муниципальном совете, которое состоит из «Центристов», «Умеренных» и «Христианских демократов», решили резко поднять налоги в следующем году.

Численность населения муниципалитета сильно выросла за последнее время. Повышение налога на 90 эре даст муниципалитету еще порядка 40 миллионов бюджетных денег. По словам члена муниципального совета от «Центристов» Элизабет Пелтола, поднятие решения является смелым решением в год выборов.

«Я считаю очень смелым сделать этот шаг, и я надеюсь, что избиратели понимают, что мы испробовали все другие способы, прежде чем мы повысили налоги», — заявила местный политик в интервью SVT.