Москва, 15 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. До 2030 года сокращение добычи нефти не превысит 15% от достигнутых показателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«Мировая экономика находится в фазе четвертого энергоперехода, и в текущем десятилетии мы, вероятно, пройдем пик потребления нефти, — сказал Понкратов. — Далее наступит постепенное снижение, но его темпы составят от 1,5 до 3,2% в год. Так что максимальное сокращение добычи нефти до 2030 года не превысит 15% от достигнутых уровней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что производство нефти в мире может сократиться на 30% уже в текущем десятилетии.