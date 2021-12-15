Йошкар-Ола, 15 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 15 декабря выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 118 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 114 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 23 042 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 114 человек. 888 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получает 361 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 578 человек, из них у 572 — пневмония, 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 79 пациентов, при этом госпитализированы 40 жителей Марий Эл.