Дамаск, , 12:56 — REGNUM Сирия продолжает восстанавливать пассажирское сообщение с другими государствами, после длительного перерыва, вызванного военными действиями. Как сообщает информационное агентство SANA, первый с 2011 года рейс компании Cham Wings вылетел из международного аэропорта Дамаска в аэропорт Карачи в Пакистане утром 15 декабря.

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Агентство ссылается на официального представителя Cham Wings Усаму Сати, со слов которого «открытие нового маршрута является частью плана компании по расширению своих зарубежных маршрутов». Карачи станет 14-м пунктом назначения для ее рейсов.

Сообщение между Дамаском и Пакистаном запускается, «чтобы удовлетворить потребности клиентов и активизировать воздушное и коммерческое сообщение между двумя государствами».

В конце ноября 2021 года авикомпания Cham Wings Airlines объявила об открытии маршрута Дамаск — Карачи. Рейс будет совершаться с периодичностью раз в неделю.