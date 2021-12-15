Саранск, 15 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 15 декабря выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 133 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 838 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 138 человек, всего с начала пандемии выздоровели 32 250 жителей Мордовии. 962 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5626 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1009 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3493 жителей республики.