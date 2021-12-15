Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии не добьются внеочередных выборов в парламент республики. Об этом 15 декабря на брифинге заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

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«Об этих внеочередных выборах оппозиция должна забыть, поскольку грузинский народ ответил на это требование, отдав «Грузинской мечте» на местных выборах 47%», — сказал Папуашвили.

Он добавил, что из-за бойкота парламенту, который объявили оппозиционные депутаты, в Грузии не получится провести реформы, к которым призывают представители Евросоюза и США, а также сами грузинские оппозиционеры. Для принятия поправок к конституции нужно набрать 113 голосов «за» из 150.

«Мы не сможем принять это без оппозиции, а оппозиция без нас. Поэтому важна договорённость», — отметил депутат.

Папуашвили подчеркнул, что для возможности договариваться в работе парламента должны принимать участие депутаты от самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Напомним, руководство ЕНД обвиняет власти Грузии в «фальсификации» парламентских выборов в 2020 году и местных выборов, проходивших в октябре 2021 года. Депутаты партии на этом основании объявили бойкот парламенту. К ним присоединились народные избранники от союзных ЕНД партий.