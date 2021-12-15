Красногорск, 15 декабря 2021, 12:00 — REGNUM Россия уверенно выступает против попыток вбить клин в её отношения с Китаем. Об этом 15 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
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«Уважаемый президент Путин, мой старый друг! Очень рад провести с вами вторую в этом году видеоконференцию», — заявил Цзиньпин.
«В последнее время на различных мероприятиях Вы давали высокую оценку китайско-российским отношениях, называя их примером взаимодействия государств в XXI веке. Твёрдо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю», — указал он.