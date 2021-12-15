В Пензенской области за сутки выявили 330 случаев заражения коронавирусом
Пенза, 15 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 15 декабря зарегистрировали 97 112 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 330. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе заболели 345 человек. Выздоровели с начала пандемии 73 198 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 537 человек.
Скончались всего 4457 пациентов с коронавирусом, из них 11 — за прошедший день.
Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 10 103 160.
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