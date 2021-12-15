Красногорск, 15 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Объём товарооборота России и Китая уже превысил рекордные показатели 2019 года. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

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«Укрепляются и торгово-экономические связи. И в ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 млрд долларов. Таким образом, мы уже побили рекордные показатели допандемийного 2019 года», — заявил Путин.

«В недалёкой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж и в 200 млрд», — указал он.