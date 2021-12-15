Казань, 15 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 15 декабря зарегистрировали 41 134 случая заражения коронавирусом. За сутки выявили ещё 161 носителя инфекции, днем ранее сообщалось о 179 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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Выздоровели за время пандемии 34 183 ковид-пациента, скончались 1353 носителя вируса. За сутки выписали по выздоровлении 66 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии обеспечивают работу временных ковид-госпиталей 2070 врачей, 5064 медика среднего звена и 1786 сотрудников младшего медперсонала.

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