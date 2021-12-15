Красногорск, 15 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Китай и Россия вместе выступают против попыток политизации олимпийского движения. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

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«Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Не сомневаюсь, что зимние Олимпийские Игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать», — заявил Путин.

Ранее президент России указал, что прибудет в Пекин на открытие зимних Олимпийских Игр в 2022 году.