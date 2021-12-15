Красногорск, 15 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Лидеры России и Китая встретятся лично на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина 15 декабря: Китай и нацпроекты»

"Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с Вами проведём переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Признателен Вам за приглашение», — заявил Путин.