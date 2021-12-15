Врач из ЕАО работает в «красной зоне» после тяжело перенесённого COVID-19
Биробиджан, 15 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Николаевской районной больнице Еврейской автономии работает врач Людмила Храмова, которая тяжело переболела коронавирусом, но затем вакцинировалась, и больше не боится инфекции. Она является заместителем главврача, но при этом ежедневно ведёт терапевтический приём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства ЕАО.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»
Читайте также: Глава Якутии назвал противостояние вакцинации мракобесием и дилетантизмом
По её словам, коронавирусом она болела тяжело, с пневмонией, но сейчас уверена в том, что если и заразится, то перенесёт его легче. Врач также рассказала, что не температурила после прививки, но ощущала ломоту и недомогание, которые прошли в течение трёх дней.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии назвал противостояние вакцинации мракобесием и воинствующим дилетантизмом. Он подчеркнул, что верит в здравый смысл якутян и в то, что они будут продолжать вакцинироваться от коронавируса.