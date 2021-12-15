Красногорск, , 11:38 — REGNUM В 2021 году Китай и Россия продлили действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Текущий год наших отношений прошёл под знаком 20-й годовщины подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его действие продлевается на новый пятилетний период. Следовательно, реализация этого основополагающего документа, который в полной мере отражает глубокие исторические традиции дружбы и взаимопонимания между российским и китайскими народами, позволила вывести наши отношения на беспрецедентно высокий уровень», — заявил Путин.

«Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга. Решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства», — указал он.