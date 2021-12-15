Барнаул, 15 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Алтайском крае открылись морги для усопших с коронавирусом. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова сообщает «Толк».

Med-instrukcia.ru Морг

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"Мы выделили отдельные морги, чтобы специалисты в защитных костюмах выполняли всю необходимую работу. При этом привлекли весь персонал — они работают без выходных, чтобы люди могли проститься с умершими», — пояснил глава профильного ведомства.

Еще одна проблема — это невостребованные тела. Порой люди болеют семьями, и все члены семьи усопшего лечатся в госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 15 декабря 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7606 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

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Напомним также, что в ноябре 2020 года, когда в регионе ежедневно регистрировали более 10 погибших с SARS-CoV-2, чтобы разгрузить морги Барнаульского медицинского округа использовали места для хранения трупов рефрижераторного типа (передвижные морги). Информация об этом появилась после того, как на полу в подвальном помещении больницы №12 в Барнауле обнаружились десятки трупов людей.

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