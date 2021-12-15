Красногорск, 15 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Отношения Китая и России выступают образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

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«Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Несмотря на сохраняющиеся санитарно-эпидемические ограничения, мы постоянно остаёмся в контакте», — заявил Путин.

«В мае в режиме видеомоста дали старт совместному строительству в Китае четырёх новых энергоблоков атомной электростанции; в июне провели видеоконференцию, посвящённую 20-летнему юбилею большого российского-китайского договора, обсуждали по телефону острые темы международной жизни, в частности, афганскую проблему», — указал он.