София, 15 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Тарифы на услуги такси в столице Болгарии Софии с 15 декабря выросли на 30%. Об этом сообщает Болгарское телевидение.

RyanMcGuire Такси

Таким образом, городские власти отреагировали на массовые забастовки протеста таксистов, требовавших повышения заработной платы и улучшения условий работы труда.

«Мы выполнили свои обязательства перед таксомоторными компаниями», — резюмировала мэр Софии Йорданка Фандакова.

Согласно официальной информации, дневные расценки на поездку теперь составляют 1,05 лева за километр ($0,6) по сравнению 0,77 лева ранее, а ночная поездка клиенту обойдется в 1,21 лева. По словам руководителя софийского отделения Ассоциации таксистов Спаса Анатасова, в последнее время из-за низких цен сотни водителей отказывались выходить на линии.

«Теперь они вернутся», — предположил эксперт.

Напомним, деятельность такси в Болгарии регулируется государством. Для работы на городских линиях водителю необходимо иметь специальный сертификат и быть зарегистрированным в оном из местных автотранспортных предприятий.