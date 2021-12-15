Ульяновск, 15 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области утренники в детсадах отменять не будут, но они пройдут в группах при соблюдении противоэпидемических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Ulgov.ru Первый детсад на первом этаже в новостройке

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Исполняющая обязанности министра просвещения Ульяновской области Наталья Семенова отметил, что новогодние утренники в дошкольных образовательных учреждениях состоятся, но без смешивания потоков, то есть в рамках групп. По её словам, руководитель детсада самостоятельно определяет с учётом эпидемической ситуации, допускать ли родителей к участию в утреннике или нет.

На празднике разрешается присутствовать только одному из родителей при наличии QR-кода о прохождении вакцинации или сертификата переболевшего. Для съёмок допустят вакцинированных операторов и фотографов, которые обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Остаются и другие санитарно-эпидемические требования — в частности, термометрия, масочный режим, социальная дистанция, проветривание и дезинфекция помещений.

Напомним, что в Ульяновской области всего официально выявлено 115 913 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 258 человек, скончались 3564 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от ковида сделали 598,5 тыс. жителей, из них двумя компонентами — более 473 тыс. человек. План по вакцинации выполнен на 75%.