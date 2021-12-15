Пекин, 15 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к общению по видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Указано, что официальные переговоры глав России и КНР начались в 16:07 по пекинскому времени (11:07 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, обсудят итоги двустороннего сотрудничества России и Китая в 2021 году и совместные действия по противодействию пандемии коронавируса, а также наметят план взаимодействия в новом году. Пресс-секретарь российского лидераДмитрий Песков накануне отметил, что онлайн-встреча президентов будет продолжительной и насыщенной.

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