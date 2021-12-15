Казань, 15 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В столицу Татарии 15 декабря приехал поезд Деда Мороза. Из украшенного новогодними лампочками и рисунками подвижного состава к встречающим вышел главный зимний сказочник в сопровождении Снегурочки и снеговиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дед Мороз

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Передвижная резиденция Деда Мороза пробудет в Казани до 19:00 (мск). Принимать гостей будут только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или результатами ПЦР-теста, передает «Бизнес-онлайн». Все желающие смогут поучаствовать в праздничной программе на территории центрального железнодорожного вокзала.

За время путешествия Дед Мороз посетит 36 городов России.

ИА REGNUM напоминает, в Казани после 15 декабря откроют 28 ёлочных базаров. Цена за ёлку составит от 500 рублей, за пихту — от 1 тыс. рублей.

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