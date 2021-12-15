Москва, 15 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане, от которой умерли 89 человек, в РФ риск ее распространения практически отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Отмечается, что мероприятия по санитарной охране территории РФ в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана.

«Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Южный Судан целевую рабочую группу для расследования неизвестной болезни, которая унесла жизни 89 человек.

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