Ханты-Мансийск, 15 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1861. Об этом 15 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1851 — на 10 человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 15 декабря подтвердили 92 919 случаев заражения коронавирусом, вылечились 86 123 человек.