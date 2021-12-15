Москва, 15 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о принципах публичной власти в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. На очереди — организация публичной власти в муниципалитетах.

Совет Федерации

«Закон о местном самоуправлении — наш следующий шаг, и в ближайшее время он будет внесен», — сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Закон о публичной власти в регионах принимается в развитие новых положений конституции. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу.

В ходе дискуссии отмечалась необходимость разъяснения новых норм.

«Работа над этим законом — хороший пример конструктивного взаимодействия Совета Федерации, Госдумы и регионов. Это тот случай, когда были услышаны регионы», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она сообщила об активных консультациях с губернаторами и региональными заксобраниями.