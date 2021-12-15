Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга досрочно лишили полномочий двух членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Заместитель председателя избирательной комиссии Алла Егорова и член комиссии Дмитрий Краснянский написали заявление об освобождении от полномочий по собственному желанию. За удовлетворение этих заявленийпроголосовали 46 депутатов, воздержались — 0, против был только один парламентарий.

Напомним, Алла Егорова временно исполняла полномочия главы избирательной комиссии Санкт-Петербурга в ноябре 2020 года после отставки экс-главы Горизбиркома Виктора Миненко, которому выразил недоверие ЦИК России.

Дмитрий Краснянский ранее более 15 лет, до июня 2012 года, проработал в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Затем вернулся в ее состав уже в 2016 году, тогда его выдвинули муниципальные депутаты Петроградского района — территории, которая, как считается, контролировалась бывшим спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге определили временного главу Горизбиркома