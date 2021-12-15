Кемерово, 15 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Начиная с текущего года кузбассовцы, чей бизнес пострадал от коронавирусных ограничений, в том числе от введения QR-кодов, заплатят налоги по уменьшенной в два раза ставке. Предложение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва о налоговых льготах для предпринимателей поддержано парламентом региона.

Администрация правительства Кемеровской области Заседание парламента Кузбасса

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«Снижение налогов — реальная и действенная помощь, поэтому я распорядился оперативно вынести эту инициативу на законодательный уровень, чтобы уже до новогодних праздников бизнес мог получить финансовую поддержку от региона», — прокомментировал Цивилёв.

На сессии сегодня, 15 декабря, парламентарии приняли изменения в областное законодательство, согласно которым в два раза снижены ставки налога по упрощённой системе налогообложения. Также владельцы торгово-офисной недвижимости, которые в 2021 году снизили арендную плату для своих арендаторов, смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения аренды.

Уточняется, что меры поддержки коснутся 1400 организаций и почти 2,5 тысячи кузбасских предпринимателей.