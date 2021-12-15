Канберра, , 10:37 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 15 декабря, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отмахнулся от утверждений телеканала Nine News о том, что голосующие за «Коалицию» избиратели получили гораздо больше грантов, чем граждане, поддерживающие лейбористов.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

«Когда мы берем на себя обязательства, мы их выполняем … Когда мы берем на себя обязательство поддерживать местные общественные организации, когда мы берем на себя обязательство бороться с перенаселенностью городских районов, будь это то здесь, в Райане, или в любой другой части страны, — когда мы берем на себя это обязательство, австралийцы знают, что мы все сделаем», — заявил Моррисон.

Он подчеркнул, что анализ, опубликованный телеканалом Nine News, касается лишь небольшого числа государственных программ. А высказывания о коррупции не имеют ничего общего с тем, как выделяется государственное финансирование.

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