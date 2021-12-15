Челябинск, 15 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинской области 14 декабря обнаружили ещё 612 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 138 054 случая заражения. Выздоровели 124 583 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 6576 человек. А скончались от COVID-19 ещё 30 граждан.