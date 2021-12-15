Улан-Удэ, 15 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Власти Бурятии до 31 января 2022 г. продлили действие ограничительных мероприятий по коронавирусу. Как сообщает сегодня, 15 декабря, пресс-служба правительства региона, в частности, лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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Те же профилактические меры относятся и к неработающим лицам в возрасте 60 лет и старше, за исключением имеющих документацию о вакцинации или о перенесенном заболевании, и неработающим беременным женщинам.

Продлевается порядок доступа в ряд общественных мест с предоставлением документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до дня посещения предприятия общественного питания, либо документа, подтверждающего медицинский отвод, документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, внесены изменения в указ главы республики относительно времени действия результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного методом ПЦР. Теперь срок действия теста составляет 48 часов вместо 72.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Бурятии продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки, 14 декабря, подтверждено восемь новых летальных случаев. В отделениях реанимации находится 132 пациента (из них старше 65 лет — 85), на ИВЛ — 69 пациентов (из них старше 65 — 46), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 50.

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