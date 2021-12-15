Тампа, США, 15 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

(сс) Lisa Gansky Андрей Василевский

В составе «Тампы» шайбы забросили Виктор Хедман, Тейлор Рэддиш и Мэтью Жозеф. У «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились Дрю Даути и Виктор Арвидссон.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. А в овертайме он спас команду после выход «один на один».

https://twitter.com/TBLightning/status/1470957787215802368

На сегодняшний день «Тампа» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 40 очков. «Лос-Анджелес» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 29 очками.

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