Ижевск, 15 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 декабря прививку от коронавируса сделали 659 794 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yarregion.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 486 189 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1246 жителей республики. 2723 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 113 858 человек. За указанный период ревакцинировались 194 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в Удмуртии провели 2 216 320 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5212 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4141 исследование.

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