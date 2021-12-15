Ижевск, 15 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончалась 84-летняя женщина и мужчины в возрасте от 69 до 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3344 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в регионе выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 74 положительных теста на SARS-CoV-2, что стало минимальным показателем прирост зараженных за последние полгода. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 753 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9097 жителей.

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