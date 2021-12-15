Ижевск, 15 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15 декабря выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 74 положительных теста на SARS-CoV-2, что стало минимальным показателем прирост зараженных за последние полгода. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 753 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — девять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 118 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 65 312 человек. Скончались 3344 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано девять летальных случаев. Накануне скончались 12 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9097 жителей. Из числа получающих лечение 9206 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 304 человека — в состоянии средней степени тяжести, 147 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 14 декабря в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 658 548 человек. Второй компонент препарата получили 483 466 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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