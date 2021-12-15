Самара, 15 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Свыше 770 миллионов рублей получили предприниматели в Самарской области в качестве поддержки за нерабочие дни. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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В регионе за безвозмездным грантом за нерабочие дни обратились свыше 13 тысяч предпринимателей из пострадавших сфер и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Согласно данным на 13 декабря, одобрены почти 11 тысяч заявлений на сумму 796 млн рублей, при этом уже выплачено 770,7 млн рублей. Эта мера поддержки охватила свыше 62 тысяч жителей области: столько человек работают на этих предприятиях.

Размер гранта составит 12 792 рубля на одного сотрудника. Число сотрудников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности. При этом если предприниматель работает один, то он может получить грант на себя.