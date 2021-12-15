Барнаул, 15 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 15 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 107 259 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 4663 человека. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

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Из общего числа привитых 95 702 жителя региона получили первую прививку (на 3870 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 959 113 человека (всего +8160 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 52 444 ревакцинированных (+373 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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