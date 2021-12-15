Абакан, 15 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии выявлено 34 450 носителей коронавируса, в том числе 133 случая заражения подтверждено за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, в Абакане за сутки COVID-19 диагностировали у 47 человек, в Черногорске — у 24, в Саяногорске — у 19.

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9; за семь дней — 0,9.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Хакасии было подтверждено 136 случаев заражения коронавирусом.