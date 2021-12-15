Ульяновск, 15 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество заболевающих ковидом остаётся на прежнем уровне. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным, в регионе официально выявлено ещё 304 носителя коронавируса. Это на один случай больше, чем было сутками ранее. За последнюю неделю в Ульяновской области подтверждают каждые сутки 303 — 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 542 763 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

В ведомстве сообщают, что за последние сутки число жителей, находящихся под медицинским наблюдением, снизилось с 14 724 до 13 717 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Ульяновской области программой реабилитации «Спасибо медикам!» охвачено свыше 970 медицинских работников, них большая часть отдохнули прошла лечение в местных санаториях.