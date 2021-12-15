Якутск, 15 декабря 2021, 08:32 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев заявил о том, что 2022 год в республике пройдёт под эгидой поддержки материнства. Он объявлен годом матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В лесах Якутии создадут карбоновые фермы
По его словам, для женин, воспитывающих детей, необходимо создавать лучшие условия для жизни, общения, карьеры. Кроме того, есть необходимость ускорить решение самых острых проблем материнства и детства. Айсен Николаев также акцентировал внимание на том, чтобы формировать в обществе уважение к женщинам и матерям.
Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Айсен Николаев также анонсировал создание в республике карбоновых ферм и начало работы над восстановлением лесов после пожаров.