Якутск, , 08:07 — REGNUM Восстанавливать леса Якутии будут с привлечением цифровых технологий и при помощи федерального центра. Такие намерения озвучил в своём послании глава региона Айсен Николаев, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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«Чтобы предотвратить ущерб от пожаров, мы должны реализовать проекты с долгосрочным эффектом. В связи с этим на территории Якутии надо создать карбоновый полигон для мониторинга углеродного баланса на основе цифровых технологий. Также нужно формировать сеть лесных карбоновых ферм для поглощения деревьями вредных выбросов. Прошу народных депутатов поддержать развитие отрасли лесовосстановления и в целом реализацию ущерба окружающей среде от природных пожаров законодательным решением», — сказал Айсен Николаев.

При этом он констатировал, что в республике никогда не занимались восстановлением лесов, и эта проблема никак не решалась десятилетиями.

«Если прямо говорить, то сейчас эффективное лесовосстановление нам надо начинать практически с нуля. Надо создавать научно-внедренческую технологическую базу, надо готовить специалистов. Для этого необходима долгосрочная комплексная программа. Разработать её надо уже в первой половине 2022 года. В программу должны быть вовлечены учёные-лесоводы под эгидой научно-образовательного центра «Север», ресурсы лесного хозяйства, партнёры из реального сектора экономики», — отметил глава республики.

Он также попросил депутатов и представителей региона в Совете Федерации поднять эту тему на федеральном уровне, так как «сохранность лесов и их восстановление — проблема не отдельных регионов, а всей страны и даже всего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, в Оймяконском районе Якутии природный пожар продолжает действовать несмотря на снег и экстремальный мороз. Под снежным покровом, при температуре воздуха в — 60 градусов горит торф.