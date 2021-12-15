Якутск, 15 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о том, что 2022 год в республике пройдёт под эгидой поддержки материнства. Он объявлен годом матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства региона.

Мать с сыном

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«У народов Якутии, в суровом климате, женщина, мать всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Является центром семьи, оберегая ее, наделяя любовью и созидательной энергией. Счастье всех матерей Якутии заключается в счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Утверждая это, я объявляю юбилейный 2022 год годом матери в Якутии», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, для женин, воспитывающих детей, необходимо создавать лучшие условия для жизни, общения, карьеры. Кроме того, есть необходимость ускорить решение самых острых проблем материнства и детства. Айсен Николаев также акцентировал внимание на том, чтобы формировать в обществе уважение к женщинам и матерям.

«Якутянки строят успешную карьеру, они блестящие специалисты во всех областях. Профессиональные и общественные инициативы женщин обязательно должны осуществляться — как генератор нашего движения вперёд», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Айсен Николаев также анонсировал создание в республике карбоновых ферм и начало работы над восстановлением лесов после пожаров.