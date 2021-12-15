Вашингтон, 15 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Иск о запрете на передачу налоговых деклараций экс-главы Белого дома Дональда Трампа комитету Конгресса США отклонил федеральный суд округа Колумбия. Об этом 15 декабря сообщает Reuters.

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Окружной судья США Тревор Макфадден заключил, что попытки адвокатов Трампа заблокировать передачу налоговых деклараций комитету Конгресса являются незаконными. Судья пояснил, что юристы экс-президента США не смогли предоставить убедительных доводов, которые бы перевесили законодательный интерес Конгресса. Макфадден сослался на ряд прецедентов, свидетельствующих о правомочности требований Конгресса.

Судебный спор по вопросу о раскрытии налоговой информации экс-президентом США Трампом длится с 2019 года. Министерство юстиции США, выполняющее одновременно функции генеральной прокуратуры, поручило в июле 2021 года министерству финансов передать налоговые декларации Трампа комитету по доходам и расходам палаты представителей Конгресса. В ответ Трамп попытался заблокировать данное решение.

Судья Макфадден отложил принятие решения по иску на 14 дней, чтобы дать Трампу время на подачу апелляции. Отмечается, что Трамп — первый президент в современной истории Соединённых Штатов, отказавшийся раскрыть данные о налогах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что палата представителей Конгресса США проведёт голосование по вопросу о привлечении к ответственности экс-помощника Трампа Марка Медоуза за отказ от сотрудничества со спецкомитетом Конгресса, расследующим дело о штурме Капитолия.