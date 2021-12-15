Киев, 15 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Модель поведения президента Украины Владимира Зеленского — это «неудачное пародирование» главы России Владимира Путина периода 2000-х годов. Такое мнение высказал бывший руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Он хочет быть похожим (на молодого Путина), но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — сказал он в эфире YouTube-канала «В гостях у Гордона».

По его словам, сейчас Зеленскому «никто» не может противоречить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коллективных усилий Европы и США по сдерживанию России и возвращению её за стол переговоров по Донбассу на данный момент недостаточно.

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