Киев, , 15:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что коллективных усилий Европы и США по сдерживанию России и возвращению её за стол переговоров по Донбассу на данный момент недостаточно. Он заявил об этом 14 декабря в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте украинского лидера.

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«Безусловно, мы благодарны (Европе и США) за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока недостаточно, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам относительно мира на востоке Украины», — сказал он.

Также Зеленский пожаловался на то, что после состоявшихся 7 декабря переговоров по видеосвязи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом сокращения группировки российских войск у границы с Украиной не произошло.

«Более того, возникло еще одно пространство для эскалации — в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно», — добавил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что озвученные президентом США Джо Байденом угрозы об «очень жёстких антироссийских экономических санкциях» пока недостаточны для того, чтобы «остановить» Москву.