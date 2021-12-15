Нукуалофа, , 08:06 — REGNUM В островном государстве Тонга, расположенном в Тихом океане на юге Океании, депутаты Законодательной ассамблеи 15 декабря избрали на пост премьер-министра бывшего министра образования страны Сиаоси Совалени. Об этом сообщает местный новостной портал Matangitonga.

Острова архипелага Тонга (сс) David Broad

Совалени во время тайного голосования получил 16 голосов депутатов из 26. Конкурентом Совалени на выборах был Айсакэ Эке, которого на высший в стране пост предложил бывший премьер-министр Тонго Похива Туионетоа.

Сиаоси Совалени «Я благодарен за то, что вы все доверили мне эту важную роль, руководить нашим правительством в течение следующих четырех лет»

Совалени, имеющий степени бакалавра и магистра в области компьютерных наук, математики и вычислений, полученные в Оклендском и Оксфордском университетах, с 2019 года занимал пост министра образования и профессиональной подготовки.

Депутатом парламента он был избран в 2014 году, а в 2017 году предпринял первую попытку побороться за пост премьер-министра.

Напомним, что в Тонго премьер-министр избирается парламентом из числа депутатов. Министров правительства назначает король.