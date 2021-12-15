Бывший министр образования возглавил правительство Королевства Тонга
Нукуалофа, 15 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В островном государстве Тонга, расположенном в Тихом океане на юге Океании, депутаты Законодательной ассамблеи 15 декабря избрали на пост премьер-министра бывшего министра образования страны Сиаоси Совалени. Об этом сообщает местный новостной портал Matangitonga.
Совалени во время тайного голосования получил 16 голосов депутатов из 26. Конкурентом Совалени на выборах был Айсакэ Эке, которого на высший в стране пост предложил бывший премьер-министр Тонго Похива Туионетоа.
Совалени, имеющий степени бакалавра и магистра в области компьютерных наук, математики и вычислений, полученные в Оклендском и Оксфордском университетах, с 2019 года занимал пост министра образования и профессиональной подготовки.
Депутатом парламента он был избран в 2014 году, а в 2017 году предпринял первую попытку побороться за пост премьер-министра.
Напомним, что в Тонго премьер-министр избирается парламентом из числа депутатов. Министров правительства назначает король.