Десси, , 08:05 — REGNUM Представители вооруженных сил Эфиопии в очередной раз конфисковали продовольственную помощь, предназначавшуюся для голодающих граждан в северной части страны. Доставку продовольствия для населения осуществляла Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН). Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Группа вооруженных субъектов, предположительно из Национальных сил обороны Эфиопии силой захватила 18 грузовиков ВПП, сообщил журналистам представитель ООН Фархан Хак.

«Затем вооруженные люди использовали грузовики в нескольких населенных пунктах в своих собственных целях», — добавил он.

По словам Хака, 15 грузовиков были возвращены, три остались в распоряжении военных. ВПП проинформировала федеральное правительство и местные власти в городе Десси, где были захвачены грузовики.

Согласно данным ООН, 3,7 миллиона человек в регионе Амхара нуждаются в гуманитарной помощи вследствие конфликта между правительственными вооруженными силами и боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Боевые действия продолжаются уже больше года. В июле этого года боевые действия коснулись регионов Амхара и Афар.

Эфиопские военные используют грузовики с гуманитарной помощью в своих целях уже не первый раз. Такой же случай произошел 7 и 8 декабря текущего года Помимо этого, представители вооруженных сил опустошили склады ВПП с продовольствием в городах Десси и Комбольча.