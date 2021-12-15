Тирана, , 07:40 — REGNUM В полиции Албании 14 декабря сообщили о том, что с начала декабря было заведено 51 уголовное дело по экологическим преступлениям.

Самострои в Севастополе Автор Сергей Анашкевич aquatek-filips.livejournal.com

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, за решетками оказались 22 человека, уголовное дело заведено еще против 32 — еще трое находятся в розыске.

По всей стране 1024 полицейских приняли участие в инспекции. Основным «преступлением против природы» стало нелегальное строительство, также выявлялись случаи незаконной вырубки лесов, самозахвата земли, разрушения водопроводов, загрязнения воздуха и вод, нанесения вреда экосистемам в заповедных зонах, загрязнения рек, противозаконной рыбалки.

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