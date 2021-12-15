Женева, Швейцария, , 08:06 — REGNUM Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) согласился провести специальное заседание по просьбе Европейского союза (ЕС). Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

В Совете по правам человека ООН United States Mission Geneva

Такое решение было принято после доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Комиссии по правам человека Эфиопии, опубликованного в прошлом месяце. В нем говорится о «гибели огромного числа гражданских лиц» в ходе столкновений между вооруженными силами страны и боевиками группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), а также о нарушении прав человека, совершаемых обеими сторонами конфликта.

ЕС заявил о поддержке единство в Эфиопии и добавил, что международное сообщество имеет «моральное право» попытаться прекратить чудовищные преступления и гарантировать справедливость для пострадавших граждан.

Европейский блок также представил проект резолюции, в котором, среди прочего, содержится призыв к созданию международной комиссии экспертов по правам человека в Эфиопии сроком на один год, которой будет заниматься составлением докладов о нарушениях прав и консультировании о способах обеспечения правосудия.

СПЧ ООН проводит три очередные сессии в год. Однако может быть проведено специально заседание в случае получения запроса от трети из 47 государств-членов Совета.

Десятки тысяч людей были убиты в войне, начавшейся в ноябре прошлого года между эфиопскими войсками и НФОТ после того, как премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед направил вооруженные силы в регион Тыграй. Повстанцам удалось захватить уже два эфиопских города Лалибэла и Комбольча. Последний был отвоеван правительственными силами на прошлой неделе.