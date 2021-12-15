Женева, Швейцария, 15 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) согласился провести специальное заседание по просьбе Европейского союза (ЕС). Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

United States Mission Geneva В Совете по правам человека ООН

Такое решение было принято после доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Комиссии по правам человека Эфиопии, опубликованного в прошлом месяце. В нем говорится о «гибели огромного числа гражданских лиц» в ходе столкновений между вооруженными силами страны и боевиками группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), а также о нарушении прав человека, совершаемых обеими сторонами конфликта.

ЕС заявил о поддержке единство в Эфиопии и добавил, что международное сообщество имеет «моральное право» попытаться прекратить чудовищные преступления и гарантировать справедливость для пострадавших граждан.

Европейский блок также представил проект резолюции, в котором, среди прочего, содержится призыв к созданию международной комиссии экспертов по правам человека в Эфиопии сроком на один год, которой будет заниматься составлением докладов о нарушениях прав и консультировании о способах обеспечения правосудия.

СПЧ ООН проводит три очередные сессии в год. Однако может быть проведено специально заседание в случае получения запроса от трети из 47 государств-членов Совета.

Десятки тысяч людей были убиты в войне, начавшейся в ноябре прошлого года между эфиопскими войсками и НФОТ после того, как премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед направил вооруженные силы в регион Тыграй. Повстанцам удалось захватить уже два эфиопских города Лалибэла и Комбольча. Последний был отвоеван правительственными силами на прошлой неделе.