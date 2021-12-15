Якутск, 15 декабря, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Якутии уровень вакцинации взрослых жителей от COVID-19 достиг 70%. Об этом заявил в своём послании 15 декабря глава республики Айсен Николаев, призвав жителей региона прививаться и тем самым дать отпор мракобесию и воинствующему дилетантизму.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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«В этом году мы получили оружие от коронавируса — это отечественные вакцины. Возможность получить прививку, а значит, максимально защитить себя и своих родных от смертельной опасности, есть сегодня у каждого жителя региона. Нас, якутян, всегда отличал здравый смысл и вера в знание. В борьбе с коронавирусом эти качества нужны как никогда. Сейчас от нашей культуры, осознанности и отпора мракобесию и воинствующему дилетантизму зависит жизнь и здоровье людей. Всем обществом нам надо идти к коллективной защите, и мы это делаем», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, в Якутске первый компонент вакцины получили более 74% жителей, в восьми районах республики — более 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии разочарованы своими народными избранниками, проголосовавшими за принятие законопроекта о QR-кодах, и активно высказывают своё возмущение в соцсетях. Люди намерены запомнить тех, кто поддержал эту инициативу, и больше никогда не голосовать ни за них, ни за «Единую Россию».